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Купить недвижимость с видом на море в Benahavis, Испания

12 объектов найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 797 м²
€ 3,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Дом 6 спаленв Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат 551 м²
€ 2,700,000
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн …
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 520 м²
€ 1,249,000
Вилла на продажу в Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частный), гара…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
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