Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Bay of Cádiz
  5. Дома

Купить дом в Bay of Cadiz, Испания

Puerto Real
4
Chiclana de la Frontera
1
5 объектов найдено
Вилла 1 спальняв Puerto Real, Испания
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 227,000
Дуплекс 2 спальнив Puerto Real, Испания
Дуплекс 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 232,000
Дом 2 спальнив Puerto Real, Испания
Дом 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 330,000
Вилла 6 спаленв Puerto Real, Испания
Вилла 6 спален
Puerto Real, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 750,000
Вилла 5 спаленв Novo Sancti Petri, Испания
Вилла 5 спален
Novo Sancti Petri, Испания
3 ванных комнат
€ 570,000
Semidetached house in Novo Sancti Petri with a built size of 273 m2 distributed in floor. C…

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти