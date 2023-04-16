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Купить недвижимость в Bay of Cadiz, Испания

Puerto Real
17
Chiclana de la Frontera
1
18 объектов найдено
Пентхаусв Puerto Real, Испания
Пентхаус
Puerto Real, Испания
88 м²
€ 450,000
Квартира 1 спальняв Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 180,000
Вилла 1 спальняв Puerto Real, Испания
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 227,000
Квартира 1 спальняв Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 183,000
Квартира 3 спальнив Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 196,000
Пентхаус 3 спальнив Puerto Real, Испания
Пентхаус 3 спальни
Puerto Real, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 600,000
Пентхаус 2 спальнив Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 360,000
Дуплекс 2 спальнив Puerto Real, Испания
Дуплекс 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 232,000
Пентхаус 2 спальнив Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 395,000
Квартира 3 спальнив Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 186,000
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 36 м²
€ 120,000
Квартира 3 спальнив Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 150,000
Дом 2 спальнив Puerto Real, Испания
Дом 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 330,000
Студия 1 ваннаяв Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 27 м²
€ 90,000
Квартира 2 спальнив Puerto Real, Испания
Квартира 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 201,000
Квартира 3 спальнив Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 85 м²
€ 143,000
Вилла 6 спаленв Puerto Real, Испания
Вилла 6 спален
Puerto Real, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 750,000
Вилла 5 спаленв Novo Sancti Petri, Испания
Вилла 5 спален
Novo Sancti Petri, Испания
3 ванных комнат
€ 570,000
Semidetached house in Novo Sancti Petri with a built size of 273 m2 distributed in floor. C…

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

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с видом на море
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с видом на озеро
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