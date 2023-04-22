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Виллы в Барселонес, Испания

Барселона
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 

Параметры недвижимости в Барселонес, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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