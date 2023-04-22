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Квартиры с видом на море в Барселонес, Испания

Барселона
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат 175 м²
€ 2,900,000
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…

Параметры недвижимости в Барселонес, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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