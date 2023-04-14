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Купить вилла с видом на море в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
7
Martorell
6
Maresme
3
Sitges
3
Гарраф
3
Corbera de Llobregat
1
Moianes
1
Sant Cugat del Valles
1
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3 объекта найдено
Виллав Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Вилла 4 спальнив Барселона, Испания
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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