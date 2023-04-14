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Купить недвижимость с бассейном в Барселона, Испания

Maresme
14
Баш-Льобрегат
14
Martorell
10
Барселонес
5
Sitges
4
Барселона
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
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14 объектов найдено
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальнив Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Дом 6 спаленв Sitges, Испания
Дом 6 спален
Sitges, Испания
695 м² Количество этажей 3
€ 3,300,000
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 630,000
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
Дом 3 спальнив Барселона, Испания
Дом 3 спальни
Барселона, Испания
650 м²
€ 3,300,000
 
Дом 5 спаленв Барселона, Испания
Дом 5 спален
Барселона, Испания
360 м²
€ 2,700,000
 
Дом 3 спальнив Барселона, Испания
Дом 3 спальни
Барселона, Испания
220 м²
€ 1,590,000
Прекрасный дом с прекрасными видами на море и парк расположен в престижном районе Барселоны…
Вилла 4 спальнив Барселона, Испания
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
Дом 6 комнатв Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат
Castelldefels, Испания
6 Количество комнат 732 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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