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Купить недвижимость с видом на море в Барселона, Испания

Maresme
14
Баш-Льобрегат
14
Martorell
10
Барселонес
5
Sitges
4
Барселона
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
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16 объектов найдено
Виллав Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Дом 5 спаленв Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
1 344 м² Количество этажей 3
€ 6,900,000
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Дом 6 спаленв Sitges, Испания
Дом 6 спален
Sitges, Испания
695 м² Количество этажей 3
€ 3,300,000
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 1,290,000
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
Дом 5 спаленв Барселона, Испания
Дом 5 спален
Барселона, Испания
1 700 м²
€ 18,000,000
Чудесный дом на первой линии моря расположен всего в 5 минутах от аэропорта Барселоны и 10 …
Дом 5 спаленв Барселона, Испания
Дом 5 спален
Барселона, Испания
417 м²
€ 1,500,000
Современный дом расположен в  городе Valldoreix, Испания. Расстояние до центра Барселоны 20 …
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
250 м²
€ 2,575,000
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
700 м²
€ 4,250,000
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
125 м²
€ 1,100,000
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
Вилла 4 спальнив Барселона, Испания
Вилла 4 спальни
Барселона, Испания
200 м²
€ 1,000,000
Уютная вилла в стиле рустико с шикарным видом на море в охраняемой урбанизации Tossa de Mar…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат 175 м²
€ 2,900,000
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
Дом 6 комнатв Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат
Castelldefels, Испания
6 Количество комнат 732 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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