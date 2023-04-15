ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Барселона
Шале
Купить шале с бассейном в Барселона, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
148 м²
€ 571,000
Эксклюзивный жилой комплекс в Вильяхойосе, Коста Бланка, Аликанте. В одном из анклавов высше…
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
1 ванных комнат
80 м²
€ 42,373
Квартира Орриолс на продажу, Валенсия 80м2 3 комнаты 1 ба & # 241; о 5 этаж без лифта
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 102,633
Плайя-Дель-Асекион. Всего в 150 метров от пляжа. Площадь 90 кв. м. С 3 спальнями, в…
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 198,779
Квартира в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расстояние до моря пара мин…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
9 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
9/10 Этаж
€ 337,885
Светлая и просторная квартира проходит реформу в центре Представляем вам эту светлую и пр…
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 297,900
Современная, прекрасно спроектированная вилла расположена в новом жилом комплексе рядом со в…
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
6 ванных комнат
€ 3,331,730
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
Квартира 4 спальни
Испания, Испания
240 м²
€ 1,094,893
Эта "бутиковый" жилой комплекс представляет собой дизайнерскую башню, стильную и самобытную…
Вилла 5 спален
Santa Brigida, Испания
2 ванных комнат
€ 795,000
Incredible Villa located in a spectacular setting just ten minutes from the center of Santa …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
11/15 Этаж
€ 305,575
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 190,973
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,695,000
Шикарная недвижимость в престижном районе на побережье Коста Бланка!Современный дизайн, изыс…
Параметры недвижимости в Барселона, Испания
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты