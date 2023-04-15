Купить шале с бассейном в Барселона, Испания

Квартира 3 спальни Торревьеха, Испания 4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²

€ 102,633

Плайя-Дель-Асекион. Всего в 150 метров от пляжа. Площадь 90 кв. м. С 3 спальнями, в…