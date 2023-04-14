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Купить квартиру с бассейном в Барселона, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 630,000
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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