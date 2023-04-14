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Купить квартиру с видом на море в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Барселонес
4
Барселона
3
Gava
1
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни
Барселона, Испания
215 м²
€ 1,580,000
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
Пентхаус 5 спаленв Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален
Барселона, Испания
315 м²
€ 3,600,000
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
105 м²
€ 1,290,000
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
Квартира 4 спальнив Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
250 м²
€ 2,575,000
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
Квартира 5 спаленв Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
700 м²
€ 4,250,000
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
Квартира 3 спальнив Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
125 м²
€ 1,100,000
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
Квартира 3 спальнив Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни
Барселонес, Испания
5 Количество комнат 175 м²
€ 2,900,000
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

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с бассейном
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