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Жильё с видом на море в Балеарские острова, Испания

Ibiza
12
Calvia
6
Serra de Tramuntana
6
Пальма
5
Menorca
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
€ 9,350,000
Квартира в Sant Lluis, Испания
Квартира
Sant Lluis, Испания
Площадь 2 м²
€ 139,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 435,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
€ 234,000

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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