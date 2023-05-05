Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Балеарские острова

Жильё с видом на горы в Балеарские острова, Испания

Ibiza
12
Calvia
6
Serra de Tramuntana
6
Пальма
5
Menorca
4
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 520,000
Вилла 7 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 982 м²
Количество этажей 3
€ 1,195,000
Квартира 3 спальни в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 275,000
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
€ 492,500
Квартира 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 145,126
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 617 м²
€ 2,800,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
€ 416,250
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
€ 415,717
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 761,673
Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
€ 923,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 133,315

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти