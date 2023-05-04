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Дома с бассейном в Балеарские острова, Испания

Ibiza
11
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Pla de Mallorca, Испания
Дом 4 спальни
Pla de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
€ 9,350,000

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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