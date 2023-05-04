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Квартиры с видом на море в Балеарские острова, Испания

Calvia
4
Menorca
4
Serra de Tramuntana
4
Пальма
4
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3 объекта найдено
Квартира в Sant Lluis, Испания
Квартира
Sant Lluis, Испания
Площадь 2 м²
€ 139,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 435,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
€ 234,000

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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