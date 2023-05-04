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Квартиры в Балеарские острова, Испания

Calvia
4
Menorca
4
Serra de Tramuntana
4
Пальма
4
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 149,900
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/7
€ 779,000
Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 7
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
€ 990,000
Квартира 3 спальни в Cala Vinyes, Испания
Квартира 3 спальни
Cala Vinyes, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Этаж 2/2
€ 2,995,000
Квартира 4 спальни в Ibiza, Испания
Квартира 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,600,000
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
€ 1,350,000
Квартира 2 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
€ 350,000
Квартира 4 спальни в Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 3
€ 850,000
Квартира 3 спальни в Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
€ 2,445,000
Квартира 1 спальня в Пальма, Испания
Квартира 1 спальня
Пальма, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
€ 455,000
Квартира в Sant Lluis, Испания
Квартира
Sant Lluis, Испания
Площадь 2 м²
€ 139,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
€ 435,000
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
€ 234,000

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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