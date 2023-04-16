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Купить вилла в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
5
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10 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 385,000
Вилла 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 230,000
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 270,000
Вилла 4 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 127 м²
€ 384,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 3 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 271,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 2 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 259,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл, с частным бассейном, с…
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 315,000
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 205,000
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
Вилла 4 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 335,000
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
Вилла 3 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 237,500
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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