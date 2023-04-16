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Испания
Мурсия
Region of Murcia
Bajo Guadalentin
Виллы
Купить вилла в Bajo Guadalentin, Испания
Alhama de Murcia
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Вилла
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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 385,000
Вилла 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 230,000
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 270,000
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат
127 м²
€ 384,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 271,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 259,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл, с частным бассейном, с…
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат
149 м²
€ 315,000
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 205,000
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат
149 м²
€ 335,000
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 237,500
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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