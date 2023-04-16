Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Bajo Guadalentin
  6. Квартиры

Купить квартиру в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
4
Mazarron
2
Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 2 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 180,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Квартира 3 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 195,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Квартира 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 154,500
Квартира 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 132,500
Квартира 3 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 155,900
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
Квартира 2 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 149,500
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
Квартира 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 124,900
Апартамент на Нижнем этаже в Condado de Alhama Golf. Новые апартаменты с 2 спальнями и 2 ван…
Пентхаус 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 131,900
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
Квартира 3 спальнив Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 174,900
Апартаменты на верхнем этаже в Мар-де-Плата, Мазаррон. Они состоят из 3 спален и 2 ванных к…
Квартира 2 спальнив Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 152,304
Дома на первой l…

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти