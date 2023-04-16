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Купить недвижимость в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
13
Mazarron
2
24 объекта найдено
Квартира 2 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 180,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Квартира 3 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 195,000
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
Вилла 4 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 385,000
Вилла 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 76 м²
€ 230,000
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 270,000
Вилла 4 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 127 м²
€ 384,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 3 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 271,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
Вилла 2 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 259,900
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл, с частным бассейном, с…
Квартира 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 154,500
Квартира 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 132,500
Квартира 3 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 155,900
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
Квартира 2 спальнив El Saladillo, Испания
Квартира 2 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 149,500
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
Дом 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 2,750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 149 м² Количество этажей 1
€ 325,000
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
Дом 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 235,000
В продаже новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого …
Дом 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 237,500
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
Квартира 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 124,900
Апартамент на Нижнем этаже в Condado de Alhama Golf. Новые апартаменты с 2 спальнями и 2 ван…
Пентхаус 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 131,900
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 315,000
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
Вилла 3 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 205,000
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
Квартира 3 спальнив Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни
Mazarron, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 174,900
Апартаменты на верхнем этаже в Мар-де-Плата, Мазаррон. Они состоят из 3 спален и 2 ванных к…
Вилла 4 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни
El Saladillo, Испания
3 ванных комнат 149 м²
€ 335,000
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
Вилла 3 спальнив El Saladillo, Испания
Вилла 3 спальни
El Saladillo, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 237,500
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
Квартира 2 спальнив Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни
Mazarron, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 152,304
Дома на первой l…

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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