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Дома с бассейном в Баш-Льобрегат, Испания

Martorell
6
Castelldefels
1
Corbera de Llobregat
1
Esplugues de Llobregat
1
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат
Castelldefels, Испания
6 Количество комнат 732 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…

Параметры недвижимости в Баш-Льобрегат, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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