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Жильё в Баш-Льобрегат, Испания

Martorell
10
Castelldefels
1
Corbera de Llobregat
1
Esplugues de Llobregat
1
Gava
1
14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
2 ванных комнат
€ 1,499,000
Превосходная квартира площадью 135 м2, находящаяся на 19-м этаже современного здания в экскл…
Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
2 ванных комнат
€ 640,000
Продается отличная квартира в городе Gava Mar. Идеальное расположение для тех,кто хочет все …
Вилла 12 спален в Corbera de Llobregat, Испания
Вилла 12 спален
Corbera de Llobregat, Испания
9 ванных комнат 80 м²
€ 6,000,000
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальни в Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 390,000
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 499,000
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
Дом 6 комнат в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат
Castelldefels, Испания
6 Количество комнат 732 м² Количество этажей 3
€ 3,900,000
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…

Параметры недвижимости в Баш-Льобрегат, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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