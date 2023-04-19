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Купить недвижимость в Baix Ebre, Испания

1 объект найдено
Вилла 4 спальнив el Perello, Испания
Вилла 4 спальни
el Perello, Испания
3 ванных комнат 387 м²
€ 650,000
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…

Параметры недвижимости в Baix Ebre, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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