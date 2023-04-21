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368 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
36 современных вилл в новом комплексе между Мучамелем и Эль Кампельо. Высококачественные до…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
116 м²
€ 444,999
11 объектов недвижимости с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с частным бассейном и возможнос…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 149,000
Вилла расположена на 2 этажах и имеет участок площадью 204 м2. Первый этаж разделен на гости…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,495,000
Вилла превосходоного качества с видом на море, расположенная на участке площадью 1003 м² с д…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
166 м²
€ 399,000
Фантастическая вилла в районе Cometa - Carriió в Кальпе. Дом разделен на 2 этажа, которые со…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
149 м²
€ 385,000
Прекрасная вилла в тихом районе в окружении природы. Расположен в 9 минутах езды от моря. …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 589,000
Представляем вам эту замечательную виллу с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, в 900 метрах о…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 480,000
Очаровательная частная вилла, со вкусом отремонтированная в 2020/2021 годах, в тихом районе …
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
133 м²
€ 309,500
Великолепные современные виллы в новом жилом комплексе в Сан Фульхенсио, Коста Бланка Юг. Ви…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
260 м²
€ 495,000
Вилла с видом на море и Пеньон в Кальпе. В доме 4 спальни и 2 ванные комнаты. На вилле есть …
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 240,000
Отдельно стоящие виллы на одном этаже с частным бассейном, парковочным местом на участке, со…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 250,000
Отдельно стоящие виллы на одном этаже с частным бассейном, парковочным местом на участке, со…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
1 062 м²
€ 1,390,000
Эта потрясающая вилла расположена в привилегированном жилом районе в Морайре. Благодаря свое…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
162 м²
€ 720,000
Виллы в элитном жилом комплексе с участками 500 м2. Расположены в лучшем районе Морайры, все…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 329,000
Новый комплекс с отдельными виллами в VIstabella Golf. Апартаменты состоят из трех спален с …
Вилла 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 202,900
Фантастический жилой комплекс, состоящий из 28 таунхаусов с частным бассейном, расположенный…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 440,000
Вилла с видом на море в Кальпе. С собственным бассейном и видом на море. Вилла расположена в…
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат
695 м²
€ 3,250,000
Вилла состоит из трех отдельных, но смежных сьютов с ванными комнатами и гардеробными, а так…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 270,000
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными …
Вилла 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 230,000
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 385,000
Виллы рядом с гольфом в Condado de Alhama, на территории роскошного курорта, со спортивными …
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 339,000
Великолепная, практически новая, отдельная вилла в тихом районе и со всеми услугами, доступн…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 720,000
Новые двухэтажные виллы с частным бассейном и участком 500 м2 в новом жилом комплексе в Мора…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,290,000
Пять невероятных роскошных вилл с 4 спальнями с участком более 500 м2, большими террасами, с…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
160 м²
€ 598,000
Современная, уединенная вилла площадью 160 кв.м. с ярко выраженной индивидуальностью. Адапти…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 379,000
Семь уникальных культовых домов. Очаровательные, функциональные и светлые виллы, спрятанные …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
198 м²
€ 659,900
Вилла современного дизайна с частным бассейном в Торревьехе, район Агуас Нуэвас. Вилла распр…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
192 м²
€ 629,900
Вилла современного дизайна с частным бассейном 4х8м в Торревьехе, район Агуас Нуэвас. Вилла …
Вилла 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 165,000
Двухэтажный дом с террасой и садом площадью 40 кв.м. Полностью оборудован и меблирован, в от…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
175 м²
€ 445,000
Замечательная вилла с бассейном, красивыми террасами и летней кухней. Она расположена в очен…
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Параметры недвижимости в Бадахос, Испания
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