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Таунхаусы с видом на море в Бадахос, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 359 м²
€ 1,750,000
Этот недавно отремонтированный роскошный таунхаус - реальная возможность. Он расположен в ст…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 454 м²
€ 1,595,000
Это фантастическое свойство расположено в частном жилом комплексе, который был награжден по …

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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