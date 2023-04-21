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Жильё с видом на море в Бадахос, Испания

24 объекта найдено
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 500,000
Эта красивая квартира находится в урбанизации Las Colinas de Marbella, в муниципалитете Bena…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 359 м²
€ 1,750,000
Этот недавно отремонтированный роскошный таунхаус - реальная возможность. Он расположен в ст…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 255,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту угловую 2-комнатную квартиру напротив пляжа Плайя …
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,980,000
Продажа этой уникальной современной виллы, спроектированной архитектурной студией Broadway M…
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 564 м²
€ 2,866,000
Вилла в проекте, под ключ, современный дизайн, с 2 уровнями. Расположен в районе Марбелья Ис…
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 654 м²
€ 4,000,000
Продается роскошная вилла в средиземноморском стиле, оформленная и меблированная с изысканны…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 454 м²
€ 1,595,000
Это фантастическое свойство расположено в частном жилом комплексе, который был награжден по …
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 390 м²
€ 1,995,000
Эта красивая вилла была недавно завершена. Он был задуман в современном, современном и функц…
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 288 м²
€ 1,900,000
Эта очаровательная вилла с современной архитектурой, расположена в закрытом жилом. районе Пу…
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 533 м²
€ 3,395,000
Фантастическая средиземноморская архитектурная вилла, расположенная в Лос-Фламингос Гольф в …
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 230,000
Апартаменты Dream Homes Tenerife представляют вам этот панорамный вид. Апартаменты Tamara ид…
Дуплекс 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Дуплекс 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 388,000
Dream Homes Tenerife present you this fantastic 2 bedroom duplex penthouse in Los Gigantes w…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 560,000
Продается на третьем этаже с частичным видом на море в бутик-комплексе на первой линии пляжа…
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 975,000
Dream Homes Tenerife с гордостью представляет вам эту фантастическую роскошную квартиру с 4 …
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 1 015 м²
€ 3,800,000
Продается роскошная вилла на Золотой Миле Марбельи, в закрытом комплексе вилл в современном …
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 765 м²
€ 3,500,000
Продается роскошная вилла на Золотой Миле Марбельи, в закрытом комплексе вилл в современном …
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 434 м²
€ 3,950,000
Продаются 4 виллы современной архитектуры, на Золотой Миле Марбельи, всего в 100 м от пляжа …
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 475,000
Dream Homes Tenerife представляет этот красивый дом на продажу в Варадеро, Пуэрто-де-Сантьяг…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 702 м²
€ 3,300,000
Продается вилла современной архитектуры в закрытом комплексе из 14 вилл, рядом с гольф-клубо…
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 460 м²
€ 2,395,000
Это редкая возможность жить на вилле на первой линии пляжа в новом современном жилом комплек…
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 751 м²
€ 2,300,000
Мирабелла Хиллс - впечатляющая коллекция из 14 роскошных вилл, расположенных внутри эксклюзи…

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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