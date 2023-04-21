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Пентхаусы с бассейном в Бадахос, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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