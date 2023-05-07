Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстремадура
  4. Бадахос
  5. Дома

Дома с бассейном в Бадахос, Испания

29 объектов найдено
Дом 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
€ 585,000
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
€ 2,100,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 022 м²
€ 4,900,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
€ 4,495,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
€ 2,225,000
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 2,980,000
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 557 м²
€ 5,490,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
€ 2,850,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 564 м²
€ 2,866,000
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 654 м²
€ 4,000,000
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
€ 1,510,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
€ 1,995,000
Вилла 7 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 940 м²
€ 5,950,000
Вилла 7 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 404 м²
€ 2,250,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
€ 2,495,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
€ 1,900,000
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 533 м²
€ 3,395,000
Дуплекс 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Дуплекс 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 388,000
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
€ 2,350,000
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 906 м²
€ 3,895,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 015 м²
€ 3,800,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 765 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
€ 3,500,000
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 475,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
€ 3,300,000
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 702 м²
€ 3,300,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
€ 2,395,000
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти