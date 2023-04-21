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Квартиры с бассейном в Бадахос, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 500,000
Эта красивая квартира находится в урбанизации Las Colinas de Marbella, в муниципалитете Bena…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 289 м²
€ 1,300,000
Продается фантастический двухуровневый пентхаус в закрытом комплексе Casablanca Beach, распо…
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 230,000
Апартаменты Dream Homes Tenerife представляют вам этот панорамный вид. Апартаменты Tamara ид…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 560,000
Продается на третьем этаже с частичным видом на море в бутик-комплексе на первой линии пляжа…
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 975,000
Dream Homes Tenerife с гордостью представляет вам эту фантастическую роскошную квартиру с 4 …
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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