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Квартиры в Бадахос, Испания

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318 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,020,000
URB. КАБО БЕРМЕЖО НОВАЯ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, ЭСТЕПОНА Полностью отремонтированная квартира с садо…
Квартира 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 648 м²
€ 1,400,000
Панорамные виды! Апартаменты от 310,000€ до 1,450,000€! Идеально расположенный между Малаг…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 124 м²
€ 343,200
Цены от 335.200 евро Жилой комплекс новой постройки в Ла Кала де Михас, состоящий из 93 квар…
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 189,000
Продается красивая квартира в Лоркримаре с террасой 67м2. Великолепный закрытый комплекс все…
Пентхаус 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 198,800
BLUE SUNSET Прекрасная возможность, две последние квартиры под ключ в BlueSunset La Duquesa…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 1,495,000
Добро пожаловать в M Banus! Самая удивительная квартира в голливудском стиле в Пуэрто Банусе…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 995,000
URB. КАБО БЕРМЕЖО НОВАЯ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, ЭСТЕПОНА Полностью отремонтированная квартира с садо…
Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 202 м²
€ 1,750,000
Пентхаус Las Alamandas - Las Brisas Солнечный и просторный пентхаус с 3 спальнями на южной …
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 115 м²
€ 1,375,000
Это жемчужина, которая редко попадает в продажу! Эксклюзивный проект Вентура-дель-Мар пользу…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 132 м²
€ 510,000
Комплекс расположен в эксклюзивном и роскошном районе Сотогранде, безопасном и спокойном кур…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 995,000
Просторная квартира, расположенная в эксклюзивном комплексе, состоящем всего из 14 объектов,…
Пентхаус 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 630 м²
€ 2,800,000
Великолепный пентхаус с 4 спальнями в Пуэрто Банус, расположенный в нескольких метрах от пля…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 224 м²
€ 949,000
Уникальная квартира с 3 спальнями в закрытом жилом комплексе на склоне холма Новой Андалусии…
Квартира 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 505 м²
€ 1,995,000
УДИВИТЕЛЬНАЯ КВАРТИРА В ЛАГОС-ДЕ-СЬЕРРА-БЛАНКА Эта единственная в своем роде квартира на «з…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 186 м²
€ 745,000
Эта красивая новая квартира с 3 спальнями, выходящая на южную сторону, расположена на первом…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 122 м²
€ 365,000
Квартира на первом этаже недалеко от поля для гольфа Эстепоны с прекрасным видом на сад и ба…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 395,000
Эти недавно отремонтированные апартаменты расположены в самом центре Новой Андалусии, всего …
Пентхаус 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 235,000
ПЕНТХАУС С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ЭСТЕПОНЕ. Эта 2-комнатная ква…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 181 м²
€ 320,000
Панорамные виды! Апартаменты от 310,000€ до 1,450,000€! Идеально расположенный между Малаго…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 369,000
ЦЕНЫ ОТ 369.000€ ДО 595.000€ Эксклюзивный проект роскошных 2-х спальных апартаментов и пент…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 300,000
Элегантная и современная 2-комнатная квартира, в нескольких метрах от пляжа, расположенная н…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 470,000
Эксклюзивная квартира, построенная с использованием высококачественных материалов, с роскошн…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
747 579 м²
€ 257,000
Великолепная новостройка с инновационным архитектурным дизайном, состоящая из 67 апартаменто…
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 240 м²
€ 1,100,000
"Бутиковый" жилой комплекс представляет собой дизайнерскую башню, стильную и самобытную. Про…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 54 м²
€ 125,000
Уютные апартаменты 54 м2 с видом на море и парк в Кампоаморе. В доме 2 спальни с видом на мо…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 210,000
Красивая квартира в Ломас-де-Кабо-Роиг, построенная в 2018 году. Квартира продается с мебел…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 87,900
Хорошая квартира с 3 спальнями, лифт, большая терраса. Расположен в урбанизации Сан Луис, Т…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 219,950
Новые квартиры с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. Всего лишь в 160 метрах от моря. С прево…
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 495,000

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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