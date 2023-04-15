Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кастилия и Леон
  4. Авила
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Авила, Испания

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 3,878,740
Located in Puent Romano, a luxurious beach resort on the Golden Mile of Marbella, Dahlia 1, …
Квартира 2 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 240,580
Просторные гостиные с кухнями открытого плана. Открытые террасы с видом на общественн…
Квартира 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 436,972
Atiko! For sale a good apartment near the sea and yachts. The apartment has 3 bedrooms, 2 to…
Пентхаус 3 спальнив Валенсия, Испания
Пентхаус 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 273,000
Premium Class Penthouse в La Zenia, площадь 71 м2 - US114834 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
Квартира 3 спальнив Cabo Roig, Испания
Квартира 3 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 93 м² 1 Этаж
€ 328,060
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОМАС-ДЕ-КАБО-РОИГНовый элитный жилой комплекс в Ломас-де-Кабо-Роиг.К…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 79 м²
€ 209,035
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИУЭЛА КОСТА~ ~ Новый жилой комплекс в Ориэла Коста.~ ~ Закрытая урб…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Дом расположен в старом городе Банидорм и распределен на 4 этажа. Бас имеет просторную гости…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 141 м²
€ 559,507
КРАСИВАЯ НОВАЯ ВИЛЛА В АГУАС НУЭВАС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новая вилла в Агуас Нуэвас, расположенная…
Вилла 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 628,618
Недавно построенная вилла в Ориуэла Коста~ ~ Хотите насладиться эксклюзивным отдыхом у моря?…
Шале 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Шале 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
180 м²
€ 422,291
Дом 6 спаленв Испания, Испания
Дом 6 спален
Испания, Испания
560 м²
€ 1,194,428
Дизайнерская вилла с великолепным видом на море в привилегированном и непревзойденном месте…
Шале 2 спальнив Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 254,314

Параметры недвижимости в Авила, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти