ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Кастилия и Леон
Авила
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на море в Авила, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 353,999
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
Дом 5 спален
Lower Emporda, Испания
3 ванных комнат
1 м²
€ 758,480
Историческая Масия 1716-го года с 1 гектаром земли полностью на ровной поверхности, в двух ш…
Дом 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
€ 187,074
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 451,000
Современная вилла в районе Лос Альтос, город Ориуэла Коста.Вилла расположена в жилом комплек…
Пентхаус 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 240,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 61 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 187,967
Вилла 10 спален
Girones, Испания
10 ванных комнат
60 000 м²
€ 2,509,359
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
130 м²
€ 160,000
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
€ 337,675
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
700 м²
Количество этажей 2
€ 3,950,000
1 линия моря! Элегантная недвижимость на солнечном побережье Коста Бланка! Все детали при ст…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
5/6 Этаж
€ 604,000
Новые апартаменты в современном закрытом комплексе в Санта ПолаКвартира общей площадью 165 к…
Пентхаус 5 спален
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
295 м²
7/7 Этаж
€ 395,000
Впечатляющий пентхаус с достойным респектабельным панорамным видом! Всего несколько метров д…
Параметры недвижимости в Авила, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты