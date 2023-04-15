ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Кастилия и Леон
Авила
Таунхаусы
Купить таунхаус в Авила, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
267 м²
€ 1,168,532
This is a new modern complex located in the exclusive and popular area of La Cala de Mijas. …
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
204 м²
€ 630,000
Cовременный дом в тихом районе города Альбир. Участок с бассейном, летней…
Квартира 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 279,798
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 213,267
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
590 м²
Количество этажей 2
€ 3,000,000
Красота, сдержанная роскошь - вот главные характеристики объекта. Современная комфортабельна…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
1/2 Этаж
€ 229,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Вилла 6 спален
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Вилла в районе гольфовых полей в городе Аликанте.Собственность распространяется на салон, ст…
Квартира 3 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат
150 м²
2 Этаж
€ 191,851
Предлагаем просторные апартаменты всего в 100 метрах от пляжа, в чистой и спокойной урбаниза…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат
€ 1,200,000
Современная вилла с просторной террасой и видом на Средиземное море. Недвижимость состоит из…
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
1 ванных комнат
91 м²
1/3 Этаж
€ 290,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Потрясающая вилла строится на плоском участке в одном из лучших районов Морайры, всего в нес…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
197 м²
€ 1,045,125
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
Параметры недвижимости в Авила, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты