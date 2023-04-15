Купить недвижимость с видом на море в Авила, Испания

Вилла 4 спальни Вега-Баха-дель-Сегура, Испания 4 ванных комнат 195 м²

€ 827,228

РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ~ ~ 2 минуты ходьбы от пляжа и возможность наслаждаться более чем 30…