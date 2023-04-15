Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кастилия и Леон
  4. Авила

Купить недвижимость с видом на море в Авила, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 152 м²
€ 455,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, …
Дом 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 207,961
Квартирав Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
88 м²
€ 266,806
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 299 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 599 0…
Пентхаус 2 спальнив Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 118,772
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
Вилла 4 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат 195 м²
€ 827,228
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПЛЯЖЕ~ ~ 2 минуты ходьбы от пляжа и возможность наслаждаться более чем 30…
Квартира 3 спальнив Las Escalericas, Испания
Квартира 3 спальни
Las Escalericas, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 2/2 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат 940 м²
€ 5,950,000
Этот красивый дом расположен в пределах урбанизации Вега-дель-Колорадо в Нуевой Андалусия. О…
Дом 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 1,198,588
Дом в в районе Aiguafreda-Sa Tuna города Бегур. Расстояние до центра Барселоны 130 км…
Вилла 4 спальнив Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 582,530
Продается вилла с бассейном Продается вилла с бассейном: потрясающая 305м2 независимая вилла…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 42 м²
€ 160,000
В продаже апартамент, который располагается в зоне Las Americas, в комплексе Las Floritas. …
Шале 10 спаленв Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален
Sant Guim de Freixenet, Испания
539 м²
€ 981,562
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…
Виллав Mijas, Испания
Вилла
Mijas, Испания
373 м²
€ 1,283,166
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 425 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 425 00…

Параметры недвижимости в Авила, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти