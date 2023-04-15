ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Кастилия и Леон
Авила
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Авила, Испания
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
40 м²
€ 299,000
В продаже апартамент, который располагается в комплексе "Parque Santiago 3", Playa Las Ameri…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
1 ванных комнат
142 м²
€ 179,000
Продаётся дом в Полопе в районе Alberca. Общая площадь 142.00 м2, дом 2003 года постройки, с…
Квартира 3 спальни
l Horta Oest, Испания
2 ванных комнат
127 м²
€ 89,638
Продается квар…
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 436,660
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат
255 м²
€ 1,057,014
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 137,173
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
84 м²
5 Этаж
€ 144,227
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Paseo maritimo, располагается на 5 этаже. Общая пло…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 2
€ 846,799
Новый проект прекрасной виллы класса "люкс" на побережье Коста Бланка!Строительство будет вы…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
117 м²
17 Этаж
€ 290,000
Если вы рассматриваете этот район для проживания и есть необходимые средства — это луч…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
1/2 Этаж
€ 449,000
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
Вилла 8 спален
Кастельон, Испания
11 ванных комнат
1 310 м²
€ 1,080,561
Продается роск…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
80 м²
€ 199,071
В продаже апартаменты в зоне Chayofa. Апартамент состоит: 2 спальные комнаты, 2 ванные комна…
Параметры недвижимости в Авила, Испания
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты