ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Кастилия и Леон
Авила
Квартиры
Купить квартиру в Авила, Испания
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 186,738
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс из 28 бунгало с 2 спальн…
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
253 м²
Количество этажей 2
€ 535,000
Мы бы хотели предложить вашему вниманию современную виллу в новом жилом комплексе города Ден…
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
€ 696,209
Apartments with 2, 3 and 4 bedrooms and penthouses. Residential sea views with fantastic te…
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 202,000
Комфортабельные апартаменты в La Zenia, площадь 71 м2 - US6846 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
€ 1,003,870
Вилла выполненная в андалузском стиле и расположенная в районе El Rosario Восточной Ма…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
76 м²
€ 320,505
Апартаменты расположены в жилом комплексе в Вильямартине. Комплекс окружен полями для гольф…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 98,592
Продается уютная трехкомнатная квартира с бассейном в Торреламата, Торревьеха, на южную стор…
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 182,075
Солнечный таунхаус в Лос Альтос. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни,…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 155,000
В продаже квартира у моря в городе Торревьеха.Квартира площадью 82 кв. м с двумя спальнями, …
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
4/4 Этаж
€ 284,672
Жилой комплекс премиального класса Aire Residencial в городе Ориуэла Коста. Это живописный к…
Дом 6 спален
Коста-Дорада, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
416 м²
€ 1,427,726
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
238 м²
€ 592,237
Your browser does not support the video tag. Вилла имеет участок площадью 709 м2 …
Параметры недвижимости в Авила, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты