ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Aspe
Виллы
Купить вилла с бассейном в Aspe, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 337,706
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 296,637
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
181 м²
€ 492,486
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
6 Этаж
€ 158,950
Хорошая квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, отдельной кухней с подсобным помещением…
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 176,777
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
€ 165,000
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, 2 спальни - TR7305 2 спальни, 2 ванные комнаты. К…
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 210,382
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 291,371
ЖИЛАЯ КВАРТИРА В 50М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира, расположенная в жилом комплексе с …
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
194 м²
€ 721,832
Этот новый проект состоит из отдельных домов от 150 м2, на земельных участках от 500м2, пост…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
230 м²
€ 430,000
Предлагаем виллу с прекрасным видом на море в Кальпе!Вилла построена в 2003 году, полностью …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
274 м²
Количество этажей 1
€ 315,028
Предлагаем приобрести уникальную виллу, которая расположена в одном из фешенебельных, жилых …
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
228 м²
€ 233,986
Вильямартин – это престижный жилой район с развитой инфраструктурой, особенно любимый европе…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты