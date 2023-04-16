ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Aspe
Виллы
Купить вилла с видом на море в Aspe, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
960 м²
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу великолепную усадьбу! Расположена в сельской местности, вдали от город…
Вилла 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 3
€ 899,000
Чудесная солнечная вилла, ориентированная на юг, в живописном районе города Альфас дель Пи. …
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
226 м²
Количество этажей 2
€ 479,000
Предлагаем вам замечательную виллу в новом современном жилом комплексе, состоящем из 10-ти д…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 243,399
Резиденция расположена между Гуардамаром и Ориуэла Коста на побережье Коста Бланка, рядом со…
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат
426 м²
€ 580,000
Представляем вашему вниманию прекрасную виллу в Аликанте.Собственность просторная, светлая, …
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
286 м²
Количество этажей 2
€ 699,000
Новая прекрасно спроектированная вилла с уникальным дизайном в уютном и живописном районе Ал…
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 215,681
Роскошные виллы с двумя спальнями рядом с Бенихофаром. Предлагаем Вашему вниманию красивые в…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 386,000
Элитные апартаменты у моря в Бенидорме, Коста Бланка, Испания - TM117022 2 спальни, 2 ванные…
Пентхаус 2 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 235,000
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, Коста Бланка, Испания - ER117651 2 спальни, …
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,725,000
Предлагаем восхитительную виллу на первой линии моря! Вилла полностью отремонтирована, в иде…
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
57 м²
2/5 Этаж
€ 225,000
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 192,455
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты