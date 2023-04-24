ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Aspe
Виллы
Виллы с видом на горы в Aspe, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7 ванных комнат
855 м²
€ 3,500,000
Проект роскошной виллы с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Вилла имеет 3 жилых этажа: Вер…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
159 м²
€ 359,787
Полностью отреставрированная двухэтажная вилла на продажу в Кампоаморе, Ориуэла Коста. …
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 ванных комнат
€ 915,727
Продается красивая вилла на южном побережье Тенерифе в респектабельном районе острова. Этот …
Бунгало 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 275,000
Жилой комплекс, расположенный в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. Пунта-Прима является одним из на…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
4 ванных комнат
535 м²
€ 1,895,000
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 208,419
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 139,716
Кварира у моря Las Atalayas, входящий в комплекс Альдеа-дель-Мар, расположен всего в несколь…
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
3 ванных комнат
127 м²
€ 250,000
Продается апартамент в районе El Madroñal в комплексе Mirador del Roque. Состоит из просторн…
Квартира 2 спальни
Casares, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
3/3 Этаж
€ 341,499
Maravilloso apartamento nuevo en urbanización Doña Julia, Casares costa
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
545 м²
€ 1,900,000
Вилла расположена всего в 500 метрах от моря, в эксклюзивном районе Кабо Роиг (Ориуэла Коста…
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,417,684
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В КАМПОАМОРЕ~ ~ Новый эксклюзивный комплекс из пяти отдельно стоящих в…
Дом 1 спальня
Estepona, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 243,915
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты