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Купить недвижимость с видом на море в Aspe, Испания

3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Aspe, Испания
Дом 5 спален
Aspe, Испания
5 ванных комнат 1 013 м²
€ 3,300,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
Квартирав Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
850 м²
€ 1,685,000
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…
Дом 8 спаленв Aspe, Испания
Дом 8 спален
Aspe, Испания
11 ванных комнат 1 600 м²
€ 3,195,000
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…
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