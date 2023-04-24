ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Aspe
Бунгало
Бунгало с видом на горы в Aspe, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 172,935
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 249,000
Новое строительство квартир в Бенихофар, Коста Бланка Представляем вам эту невероятную нов…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 249,000
Квартира площадью 85 м2 в фешенебельной урбанизации в Плайя де Сан Хуан. В доме есть две сп…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
139 м²
1 Этаж
€ 498,240
НОВОСТРОЙКА 2 ВИЛЛ В ТОРРЕВЬЕХЕ Роскошные виллы с 3 спальнями , 2 ванными комнатами и туале…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 179,000
Эта красивая отремонтированная квартира расположена в районе Ла Мата в Торревьехе.В доме 2 с…
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
42 м²
€ 59,534
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3 ванных комнат
171 м²
€ 1,559,408
Villa Del Puerto создана для наслаждения открывающимся видом на море, его невероятным цвето…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 251,038
Квартиры с 2 спальнями Palapa Golf состоит из 44 апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комн…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 211,378
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
1 ванных комнат
84 м²
2 Этаж
€ 155,883
Квартира с видом на море в КальпеРасположен недалеко от отеля Esmeralda, в тихом районе и в …
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
286 м²
€ 1,676,589
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 341,105
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе LOS DOLCES LA ZENIA. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТК…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты