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Купить недвижимость в Aspe, Испания

18 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 332,500
Комплекс включает пятьдесят один дом с 2 и 3 спальнями, с бережным отношением к окружающей…
Квартира 2 спальнив Aspe, Испания
Квартира 2 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 210,000
Представляем вам здание состоящее из 54 домов с 2, 3 и 4 спальнями, гаражей, складских помещ…
Квартира 4 спальнив Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 350,000
Апартаменты в Аликанте ID D11551
Вилла 7 спаленв Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
8 ванных комнат
€ 4,000,000
Дом в Аликанте ID D11468
Вилла 4 спальнив Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
4 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Аликанте ID D12029
Квартира 5 спаленв Aspe, Испания
Квартира 5 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D12086
Вилла 4 спальнив Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
2 ванных комнат
€ 850,000
Дом в Аликанте ID D12785
Квартира 6 спаленв Aspe, Испания
Квартира 6 спален
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 600,000
Апартаменты в Аликанте ID D11320
Вилла 2 спальнив Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 199,000
Дом в Аликанте ID D11439
Квартира 3 спальнив Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 200,000
Апартаменты в Аликанте ID D11885
Квартира 4 спальнив Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 99,000
Апартаменты в Аликанте ID D12038
Квартира 4 спальнив Aspe, Испания
Квартира 4 спальни
Aspe, Испания
3 ванных комнат
€ 349,000
Апартаменты в Аликанте ID D12208
Квартира 3 спальнив Aspe, Испания
Квартира 3 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 127,000
Апартаменты в Аликанте ID D12228
Бунгало 4 спальнив Aspe, Испания
Бунгало 4 спальни
Aspe, Испания
1 ванных комнат
€ 180,000
Бунгало в Аликанте ID D12742
Дом 5 спаленв Aspe, Испания
Дом 5 спален
Aspe, Испания
5 ванных комнат 1 013 м²
€ 3,300,000
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
Квартирав Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
464 м²
€ 410,000
ОписаниеПродажа нового студенческого общежития в Аликанте: 410 тыс.евро , 7% рентабельность!…
Квартирав Aspe, Испания
Квартира
Aspe, Испания
850 м²
€ 1,685,000
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…
Дом 8 спаленв Aspe, Испания
Дом 8 спален
Aspe, Испания
11 ванных комнат 1 600 м²
€ 3,195,000
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…
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