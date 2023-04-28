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Виллы в Arona, Испания

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11 объектов найдено
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат 427 м²
€ 1,750,000
Продается великолепная вилла с 5 спальнями в Плайя де Лас Америкас. Расположена в первой лин…
Вилла 4 спальни в Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 468 м²
€ 2,950,000
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
Вилла 4 спальни в Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 400 м²
€ 1,950,000
Вилла в Коста Адехе в районе Сан Эухенио Альто с панорамным видом на океан и частным бассейн…
Вилла 3 спальни в Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 260 м²
€ 695,000
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
Вилла 4 спальни в Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 564 м²
€ 750,000
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
Вилла 3 спальни в Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 280 м²
€ 500,000
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат 253 м²
€ 590,000
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
Вилла 3 спальни в Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 275 м²
€ 575,000
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
Вилла 4 спальни в Arona, Испания
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
4 ванных комнат 545 м²
€ 880,000
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
Вилла 3 спальни в Arona, Испания
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 895,000
Красивая вилла с захватывающим видом на океан рядом с природным заповедником в Пальм-Мар. Эт…
Вилла 6 спален в Arona, Испания
Вилла 6 спален
Arona, Испания
6 ванных комнат 1 500 м²
€ 4,200,000
Продается красивая вилла с 6 спальнями в самом центре туристического города Las Americas. Ра…
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