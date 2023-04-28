Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Arona
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Arona, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 689,000
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 4 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 450,000
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
Таунхаус 3 спальни в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 435,000
Продается таунхаус на юге Тенерифе в популярной туристической зоне Las Americas. Расположен …
Realting.com
Перейти