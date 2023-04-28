Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Arona
  6. Студии

Квартиры-студии в Arona, Испания

Студия В архив
Очистить
8 объектов найдено
Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
35 м²
€ 70,000
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 32 м²
€ 139,000
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 88,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 79,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 25 м²
€ 79,900
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 126,000
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
Студия 1 ванная в Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 105,000
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
Realting.com
Перейти