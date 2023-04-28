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Дуплексы с видом на море в Arona, Испания

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3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 315,000
Продается дуплекс в комплексе Compostela Beach, расположен на первой линии в Лас Америкас, р…
Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 365,000
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 133 м²
€ 690,000
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
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