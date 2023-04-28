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Бунгало в Arona, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 1 спальня в Arona, Испания
Бунгало 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 59 м²
€ 173,000
Состоит из светлой гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, балкона и террасы. Жилая площа…
Бунгало 2 спальни в Arona, Испания
Бунгало 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 480,000
Продается бунгало, площадью 75 м2, расположенное на участке 300 м2.  Находится в городке …
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