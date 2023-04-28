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Квартиры с бассейном в Arona, Испания

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55 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м²
€ 369,000
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 530,000
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 159,000
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 315,000
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 395,000
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 189,000
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 38 м²
€ 150,000
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 145,000
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 168,000
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 115 м²
€ 367,500
Апартамент в комплексе Villamar, Costa Adeje, на первой линии. Апартаментр жилой площадью 11…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 140,000
Односпальный апартамент в комплексе Oasis Mango, Los Cristianos. Полностью реформированный с…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 145,000
В продаже апартамент, который расположен в туристической зоне El Dorado, Las Americas. На…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
68 м²
€ 158,000
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 71 м²
€ 184,000
В продаже апартамент, находящийся в комплексе "Las Floritas", Las Americas с видом на океан.…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 47 м²
€ 165,000
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Castle Harbour, Los Cristianos. Квартира ра…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 109,000
В продаже апартамент в комплексе El Drago, Costa del Silencio. Состоит из 2 спален, 1 ван…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 589,500
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат 90 м²
€ 450,000
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 53 м²
€ 309,000
В продаже апартамент, который находится в комплексе "Parque Santiago 2", Playa de Las Americ…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 40 м²
€ 299,000
В продаже апартамент, который располагается в комплексе "Parque Santiago 3", Playa Las Ameri…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 280,000
В продаже апартамент, располагающийся в красивом комплексе ¨Las Olas¨, Palm Mar. На терри…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 53 м²
€ 160,000
В продаже односпальный апартамент, который располагается в комплексе Las Floras, в зоне Las …
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 42 м²
€ 160,000
В продаже апартамент, который располагается в зоне Las Americas, в комплексе Las Floritas. …
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
98 м²
€ 420,000
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Playa Graciosa II, на улице Ancla. …
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 74 м²
€ 180,000
В продаже прекрасный апартамент, который располагается в зоне Palm Mar, в комплексе San Remo…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат 41 м²
€ 189,000
В продаже прекрасный апартамент с 1 спальной комнатой в комплексе Summerland, в зоне Los Cri…
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