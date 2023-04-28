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Квартиры с видом на море в Arona, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м²
€ 369,000
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 530,000
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 159,000
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 315,000
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 395,000
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 189,000
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 ванных комнат 46 м²
€ 330,000
Просторная квартира на первом этаже в эксклюзивном и роскошном комплексе «Баия-де-лос-Менсей…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 480,000
Красивая квартира с фантастический видом на океан. Квартира отделана современными и качестве…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 318,000
Продается апартамент с 1 спальней в центре Плая де Лас Америкас в комплексе Парк Сантьяго II…
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 157,500
Квартира в комплексе Las Terrazas в Плая де Лас Америкас. Это столица туризма на юге Тенериф…
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
80 м²
€ 325,000
Фантастическая квартира расположена в Лос Кристианос, о. Тенерифе. Квартира площадью 80 кв.м…
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