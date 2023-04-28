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Arona
Жильё в Arona, Испания
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123 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 238,000
Квартира в Лос Кристианос. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ванных комнат, террасы. …
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
78 м²
€ 150,000
Квартира в комплексе Paraiso del Palm-Mar в Палм-Мар. Состоит из гостиной, кухни, спальни, …
Бунгало 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
59 м²
€ 173,000
Состоит из светлой гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, балкона и террасы. Жилая площа…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
62 м²
€ 159,000
Квартира в комплексе Орландо в Лас Америкас. Состоит из прихожей со встроенным шкафом, гост…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 233,000
Комплекс-студия. Нижний этаж с террасой с видом на океан. Площадь 45м2. Полностью реформиро…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
1 ванных комнат
87 м²
€ 290,000
Апартаменты в Пуэбло-Канарио в Лас-Америкас. Состоит из гостиной, кухни, 2 спален, ванной ко…
Дуплекс 2 спальни
Parque De La Reina, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 199,900
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 720,000
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
Студия 1 спальня
Arona, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 110,250
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera, районе Коста дель Силенсио. Кварт…
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 155,000
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
€ 369,000
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 689,000
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 530,000
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 159,000
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 315,000
Квартира с одной спальней с видом на океан, расположена на первом этаже в комплексе Bahía de…
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 395,000
Апартамент в комплексе Compostela Beach с видом на бассейн и частичным видом на океан и горы…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 189,000
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Torres de Yomely в Playa de Las Américas. Апар…
Вилла 5 спален
Arona, Испания
2 ванных комнат
427 м²
€ 1,750,000
Продается великолепная вилла с 5 спальнями в Плайя де Лас Америкас. Расположена в первой лин…
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
468 м²
€ 2,950,000
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
Вилла 4 спальни
Arona, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
400 м²
€ 1,950,000
Вилла в Коста Адехе в районе Сан Эухенио Альто с панорамным видом на океан и частным бассейн…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 175,000
У нас есть хорошая квартира на продажу, полностью отремонтированная в жилом комплексе Барака…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 155,000
В продаже апартамент с одной спальней в комплексе Flamingo в Palm Mar. Жилая площадь 50 м…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
40 м²
€ 99,000
Апартамент типа студия, на 11 этаже, в комплексе Paraiso del Sol, в PLaya Paraiso. Реформиро…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
38 м²
€ 150,000
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 145,000
Апартамент с одной спальней в комплексе Лос Баландрос, в зоне Пальм Мар.С залом, ванной комн…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 168,000
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,000
Апартамент типа студия, в комплексе Castle Harbour, в зоне Los Cristianos. Салон с кухней, в…
Вилла 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
260 м²
€ 695,000
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
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