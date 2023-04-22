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Жильё в Ареньс-де-Мар, Испания

5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
3 ванных комнат 376 м²
€ 670,000
Балкон или терраса Бассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступн…
Вилла 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
6 ванных комнат 424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2 Спальни 6 Санузлы 6 Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад …
Дом 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 4 спальни в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 9 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 9 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
622 м²
€ 990,000
Комфортабельный дом расположен в городе Ареньс-де-Мар, Испания. Площадь дома занимает 622 кв…
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